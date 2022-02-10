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«Этот день в истории». Что произошло 10 февраля, праздники, факты, люди

Видео

Следите за новыми выпусками передачи «Этот день в истории», чтобы всегда оставаться в курсе интересных праздников и событий.

Ежегодно 10 февраля в России отмечают профессиональный праздник — День дипломатического работника, учрежденный указом президента Владимира Путина 31 октября 2002 года. Выбор даты связан с историей возникновения первого внешнеполитического ведомства России — Посольского приказа, самое раннее упоминание о котором датируется 10 февраля 1549 года. Сегодня российская дипломатия решает огромное количество первостепенных задач и твердо отстаивает национальные интересы страны, вносит весомый вклад в укрепление мира и в решение актуальных региональных и глобальных проблем, поддерживает отношения с 190 государствами.

10 февраля — важная дата для индийского государства. Ровно 91 год назад столицу Индии перенесли из Калькутты в Нью-Дели — новообразованный район мегаполиса Дели. Именно тогда состоялась формальная церемония открытия нового стольного града.

Также эту дату считают Днем рождения утюга, в 1636 году этот необходимый в быту предмет был впервые упомянут в Книге расходов царского двора на Руси. А 132 года назад родился известный русский писатель Борис Пастернак. Какими еще событиями запомнился сегодняшний день? Узнаете в новом выпуске «Этот день в истории».

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этот день в истории
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