Путин призвал добиваться от США и НАТО юридических гарантий безопасности

Москва, 10 февраля. Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной, заявил президент РФ Владимир Путин.

Поэтому Москва должна и дальше добиваться от США и НАТО получения исчерпывающих гарантий безопасности, отметил российский лидер. Они должны быть юридически закреплены, подчеркнул глава государства. По его словам, работа по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка» по-прежнему является актуальной.

Как стало известно ранее, Путин констатировал приближение Североатлантического альянса к границам РФ. Президент возмутился тем, что военный блок позволяет себе «немножко поучить» Москву, где и как ей размешать вооруженные силы.