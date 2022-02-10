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Путин призвал добиваться от США и НАТО юридических гарантий безопасности

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 09:28
Политика
Путин призвал добиваться от США и НАТО юридических гарантий безопасности
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 февраля. Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной, заявил президент РФ Владимир Путин.

Поэтому Москва должна и дальше добиваться от США и НАТО получения исчерпывающих гарантий безопасности, отметил российский лидер. Они должны быть юридически закреплены, подчеркнул глава государства. По его словам, работа по построению «справедливого и стабильного многополярного миропорядка» по-прежнему является актуальной.

Как стало известно ранее, Путин констатировал приближение Североатлантического альянса к границам РФ. Президент возмутился тем, что военный блок позволяет себе «немножко поучить» Москву, где и как ей размешать вооруженные силы.

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