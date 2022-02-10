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Роскачество выбрало лучшее сухое розовое вино в России

Общество
Роскачество выбрало лучшее сухое розовое вино в России
pixabay.com  /  Skitterphoto

Москва, 10 февраля. Специалисты «Винного гида России» (подразделение Роскачества) оценили розовые вина, которые производятся на территории страны, после чего выбрали лучшее.

Согласно исследованиям, самым хорошим сухим розовым вином оказалось то, которое производит «Кубань-Вино» на Таманском полуострове. Цена напитка составляет 249 рублей.

Кроме того, в пятерку лучших также попали вина от производителей «Усадьба Перовских» (Севастополь), «Шато Тамань», и несколько вин от компании «Поместье Голубицкое» (Таманский полуостров). Сообщается, что большее число вин представлял Краснодарский край, рассказали «Ленте.ру» в Роскачестве.

Россия постепенно увеличивает поставки собственного вина в мировом масштабе. Отечественный алкоголь начинает попадать на самые дальние прилавки стран мира.

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