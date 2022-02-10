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Нижне-Бурейская ГЭС в 2021 году выработала почти 2 млрд кВт электроэнергии
Экономика
Нижне-Бурейская ГЭС в 2021 году выработала почти 2 млрд кВт электроэнергии
wikipedia.org  /  SibGidrolog/CC BY-SA 4.0

Благовещенск, 10 февраля. В правительстве Амурской области подвели итоги работы Нижне-Бурейской ГЭС за прошлый год.

По данным пресс-службы правительства области, Нижне-Бурейская ГЭС закончила минувший год с рекордными показателями выработки электроэнергии, произведя 1,8 миллиарда киловатт, что существенно лучше показателей 2020 года. Отмечается, что этому не помешали даже шесть волн паводка, случившиеся в водохранилище, расположенном выше по течению, сообщает AmurInfo.

Добиться увеличения эффективности ГЭС помогла установка в 2020 году солнечных панелей. Для обеспечения собственных нужд Нижне-Бурейской ГЭС была смонтирована и первая плавающая солнечная электростанция мощностью 54 киловатт. Сообщается, что всего с момента пуска гидроагрегатов станции в конце 2019 года Нижне-Бурейская ГЭС произвела уже 5,2 миллиарда киловатт электроэнергии.

Ранее ФАН сообщал о том, что президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос о создании центров по производству водорода и аммиака на базе приливных электростанций (ПЭС). Стратегическим проектом может стать Пенжинская ПЭС. Экспертам предстоит оценить рентабельность проекта, но уже сейчас ясен его огромный потенциал.

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Все новости / Экономика / Нижне-Бурейская ГЭС в 2021 году выработала почти 2 млрд кВт электроэнергии
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