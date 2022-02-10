Постпред РФ при ООН Гатилов назвал верхом цинизма нападки на Россию в вопросе Украины

Женева, 10 февраля. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов раскритиковал страны, голословно обвиняющие РФ во «вторжении» на Украину.
По словам дипломата, все это является попыткой ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах текущей глобальной напряженности. Антироссийская истерия в контексте Украины достигла одиозных масштабов, говорит Гатилов.
«Парадоксально, но размещение и маневры российских войск на российской же территории интерпретируется в качестве угрозы международному миру и безопасности», — цитирует Гатилова РИА Новости.
Как отметил постпред РФ, вмешательство в суверенные дела России является неприемлемым. По его мнению бездоказательные заявления о якобы российской угрозе стали «верхом цинизма».
Ранее стало известно, что президент США Джо Байден должен предоставить Украине данные разведки относительно расположения российских военных. С таким требованием выступили члены сената.