Постпред РФ при ООН Гатилов назвал верхом цинизма нападки на Россию в вопросе Украины

Женева, 10 февраля. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов раскритиковал страны, голословно обвиняющие РФ во «вторжении» на Украину.

По словам дипломата, все это является попыткой ‎ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах ‎текущей глобальной напряженности. Антироссийская истерия в контексте Украины достигла одиозных масштабов, говорит Гатилов.

«Парадоксально, но размещение и ‎маневры российских войск на российской же территории ‎интерпретируется в качестве угрозы международному миру и ‎безопасности», — цитирует Гатилова РИА Новости.

Как отметил постпред РФ, ‎вмешательство в суверенные дела России является неприемлемым. По его мнению бездоказательные заявления о якобы российской угрозе стали «верхом цинизма».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден должен предоставить Украине данные разведки относительно расположения российских военных. С таким требованием выступили члены сената.