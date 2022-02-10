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Постпред РФ при ООН Гатилов назвал верхом цинизма нападки на Россию в вопросе Украины

Политика
Постпред РФ при ООН Гатилов назвал верхом цинизма нападки на Россию в вопросе Украины
un.org  /  Eskinder Debebe / UN Photo

Женева, 10 февраля. Постоянный представитель России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов раскритиковал страны, голословно обвиняющие РФ во «вторжении» на Украину.

По словам дипломата, все это является попыткой ‎ввести в заблуждение мировое сообщество об истинных причинах ‎текущей глобальной напряженности. Антироссийская истерия в контексте Украины достигла одиозных масштабов, говорит Гатилов.

«Парадоксально, но размещение и ‎маневры российских войск на российской же территории ‎интерпретируется в качестве угрозы международному миру и ‎безопасности», — цитирует Гатилова РИА Новости.

Как отметил постпред РФ, ‎вмешательство в суверенные дела России является неприемлемым. По его мнению бездоказательные заявления о якобы российской угрозе стали «верхом цинизма».

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден должен предоставить Украине данные разведки относительно расположения российских военных. С таким требованием выступили члены сената.

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Геннадий Гатилов россия оон
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