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Онлайн-кинотеатр Hulu покажет 20 новых серий мультсериала «Футурама»

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 09:06
Общество
Онлайн-кинотеатр Hulu покажет 20 новых серий мультсериала «Футурама»
flickr.com  /  _.

Вашингтон, 10 февраля. Американский стриминговый сервис Hulu покажет продолжение культового анимационного сериала «Футурама». К его созданию привлекли команду, работавшую над проектом ранее.

Стриминг заказал 20 новых серий, работа над которыми должна начаться в феврале. Ожидается, что продолжение мультсериала покажут в 2023 году. Свои голоса Фраю и Лиле, ключевым персонажам проекта, подарят Билл Уэст и Кэти Сагал, передает Deadline.

Также к касту присоединились Фил ЛаМарр, Лорен Том, Тресс МакНилл, Дэвид Херман и Морис Ламарш. Кресла продюсеров заняли Мэтт Гренинг и Дэвид Сэмюэл Коэн. Как сообщает телеканал «360», оригинальный сериал выходил на экраны в 1999–2003 годах и в 2008–2013 годах.

В январе на видеохостинге YouTube состоялась премьера другого мультсериала, предназначенного для детской аудитории — проекта «Спорт Тоша». В центре сюжета оказываются друзья Дракоша Тоша и Львенок Лева, которые пробуют себя в различных видах спорта в поисках наиболее подходящего.

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мультсериал футурама hulu
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