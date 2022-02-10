Политолог Носович: январские события в Казахстане были выгодны западным игрокам

Москва, 10 февраля. Январские события на территории Казахстана в очередной раз показали желание западных игроков дестабилизировать ситуацию у российских границ. Такое заявление сделал политолог Александр Носович.

По словам эксперта, любая внутренняя нестабильность в постсоветских странах всегда автоматически начинает использоваться внешними игроками. Особенно это важно для конкурентов Москвы, которым выгодна нестабильность у ее границ.

«В этом плане события в Казахстане ничем не отличаются от событий в Киргизии осенью 2020 года, от событий в Белоруссии во время президентских выборов в 2020 году», — отметил Носович.

Протесты в Казахстане прошли в начале января этого года. Сейчас компетентные органы устанавливают виновных в погромах и разрушениях, которым подверглась страна. Так, недавно республиканская прокуратура выдвинула подозрения в пособничестве беспорядкам ряду сотрудников полиции в Алма-Ате и Жамбылской области.