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Политолог Носович: январские события в Казахстане были выгодны западным игрокам

Политика
Политолог Носович: январские события в Казахстане были выгодны западным игрокам
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 февраля. Январские события на территории Казахстана в очередной раз показали желание западных игроков дестабилизировать ситуацию у российских границ. Такое заявление сделал политолог Александр Носович.

По словам эксперта, любая внутренняя нестабильность в постсоветских странах всегда автоматически начинает использоваться внешними игроками. Особенно это важно для конкурентов Москвы, которым выгодна нестабильность у ее границ.

«В этом плане события в Казахстане ничем не отличаются от событий в Киргизии осенью 2020 года, от событий в Белоруссии во время президентских выборов в 2020 году», — отметил Носович.

Протесты в Казахстане прошли в начале января этого года. Сейчас компетентные органы устанавливают виновных в погромах и разрушениях, которым подверглась страна. Так, недавно республиканская прокуратура выдвинула подозрения в пособничестве беспорядкам ряду сотрудников полиции в Алма-Ате и Жамбылской области.

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Казахстан назарбаев протесты
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