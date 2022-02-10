Принц Чарльз поделился с сыном Гарри радостью о возможном титуле его мачехи

Лондон, 10 февраля. Принц Чарльз позвонил своему младшему сыну Гарри, чтобы лично сообщить ему радостную новость. Речь идет о возможном титуле супруги сына королевы Великобритании Елизаветы II.

Ее Величество летом нынешнего года отпразднует платиновый юбилей правления. Она по этому случаю захотела изменить титул супруги Чарльза Камиллы. После смерти Елизаветы II женщина станет не принцессой-консортом, а королевой-консортом.

Чарльз решил предупредить сыновей и позвонил им, рассказав о желании своей матери. Разговор между Чарльзом и Гарри состоялся за несколько недель до того, как об этом узнала публика. Пресса расценила звонок принца Чарльза герцогу Сассекскому касательно мачехи как еще один признак примирения в королевской семье.

Отношения в королевской семье в последние годы весьма напряженные. Масла в огонь добавляют различные высказывания уехавших в Соединенные Штаты Гарри и Меган Маркл. Последняя недавно рассказала, что во дворце во время первой беременности у нее расспрашивали, какой цвет кожи будет у первенца.