Заявление о военной помощи Запада на 1,5 млрд долларов — не только поклон перед западными покровителями, но и попытка успокоить своих националистов и одновременно напугать Донбасс. Такое мнение ФАН высказал заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков.

Военная помощь

Ряд стран рассматривает возможность предоставления Украине военной и финансовой помощи. Такое заявление сделал премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Целый ряд стран рассматривает возможность предоставления военной и финансовой помощи Украине», — заявил Шмыгаль.

facebook.com / Денис Шмигаль

Однако он не сказал, какие именно страны рассматривают такую возможность. При этом Шмыгаль добавил, что страны-партнеры уже оказали помощь Киеву на 1,5 млрд долларов.

Попытка напугать Донбасс

Как отметил Иван Скориков, это заявление — не только поклон перед западными покровителями, но и попытка успокоить своих националистов и одновременно напугать Донбасс. Сумма выглядит внушительно, несмотря на то, что часть оружия прислана с истекшим сроком годности или сомнительной эффективностью.

«Шмыгаль сознательно нагнетает напряженность, показывая, что слова президента Франции Эммануэля Макрона о принуждении Владимира Зеленского к исполнению Минских соглашений — это не сдача Западом Украины, а реальная поддержка продолжается. На эту милитаристскую браваду Киева Россия, как анонсировало руководство «Единой России», могла бы начать поставки вооружения народным республикам Донбасса», — пояснил Иван Скориков.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он считает, что пора напомнить об этом и гарантам Минских соглашений — Германии и Франции, чтобы те одернули Киев и уяснили себе и партнерам, что вооружение Украины не способствует деэскалации. Иначе свежая заявка Макрона на Нобелевскую премию мира может сыграть с ним злую шутку, став отличным поводом для конкурентов на грядущих французских выборах «к обвинению в пустозвонстве».

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, который произошел в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что в 2014 году на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.