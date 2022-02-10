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Политолог Михеев: США укрепляют позиции Китая своими нападками на «Северный поток — 2»

Экономика
Политолог Михеев: США укрепляют позиции Китая своими нападками на «Северный поток — 2»
wikipedia.org  /  mil.ru / CC BY 4.0

Москва, 10 февраля. Действия США, связанные с «Северным потоком — 2», стимулируют Москву и Пекин к сближению. Такую оценку дал политолог Сергей Михеев в интервью изданию «Украина.ру».

Политолог пояснил, что сотрудничество между Россией и Китаем началось задолго до строительства «Северного потока — 2» и связано было с позицией по украинскому вопросу. По мнению Михеева, еще в 2004 году после оранжевой революции стала понятна рискованность транзита газа через Киев.

«Китайцы спекулируют ситуацией с "Северным потоком", говорят: "о, да у вас там проблемы, поэтому нам нужна особая цена на газ". Не знаю, понимают американцы или европейцы, но они, тормозя "Северный поток — 2", подыгрывают китайцам, усиления которых американцы так боятся. Но, на самом деле, они им косвенно помогают, может быть, сами того не понимая», — сказал политолог в интервью.

Однако эксперт уточнил, что на данный момент говорить о каких-либо проблемах «СП-2» на фоне сближения Москвы и Пекина не приходится. Становится очевидно, что Поднебесная будет использовать эту ситуацию ради собственной выгоды.

Ранее на торжественном открытии Олимпийских игр в Пекине, председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин обсудили взаимосотрудничество двух государств. Позднее был заключен контракт между «Газпромом» и китайской нефтегазовой корпорацией CNPC.

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россия китай газ Северный поток — 2
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