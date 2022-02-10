Звезда «Дома-2» Салибекова жестко высказалась о расставании с мужем

Москва, 10 февраля. Блогер и бывшая участница скандального телепроекта «Дом-2» Юлия Салибекова прокомментировала расставание с супругом Тиграном. По ее словам, отношения с ним в последнее время «убили» ее.

Женщина ни о чем не жалеет и уверена, что расставание с супругом было правильным шагом. Многодетная мать не стала терпеть колкие высказывания экс-возлюбленного и озвучила свою версию завершения романа.

«Как легко можно одного человека сделать виноватым. Тигран всю вину за развод возложил на меня, хотя сам ушел из семьи. И то, что я не позволяю вытирать о себя ноги, не означает, что я разрушаю семью. Я любила эту семью и до последнего за нее боролась», — жестко ответила звезда «Дома-2», комментируя заявления Салибекова.

Тигран на днях сообщил грустную новость для поклонников: Салибековых как семьи больше нет. По его словам, супруга сама не хотела сохранять брак, хотя он пытался сделать все возможное для спасения семьи.

Пара разъехалась еще в конце прошлого года. Однако Салибеков уверял, что будет делать все, чтобы сохранить отношения. Он добавил, что на его странице в Instagram будет меньше детей, поскольку он съехал от супруги. При этом он заверил, что расставание с Салибековой не повлияет на его отношения с наследниками.