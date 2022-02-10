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Ведущий «60 минут» Попов поддержал Валиеву в скандале с допинг-пробами на ОИ

Олимпийские игры 2022
Ведущий «60 минут» Попов поддержал Валиеву в скандале с допинг-пробами на ОИ
фото из личного архива

Пекин, 10 февраля. Влиятельные люди показали себя не с лучшей стороны, защищая ответственных организаторов Олимпиады и нападая на 15-летнюю Камилу Валиеву. Об этом заявил ведущий передачи «60 минут» Евгений Попов.

Он выразил слова поддержки российской фигуристке. Попов понадеялся, что этот скандал не повлияет на дальнейшие выступления спортсменки.

«А вот после нужно обязательно Камиле показать эти гнусные пасквили. Чтобы знала авторов в лицо. Ведь многие из них, в случае успеха, с таким же рвением бросятся поздравлять нашу талантливую спортсменку! Успехов, Камила!» — написал ведущий в своем Telegram-канале.

Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс прокомментировал слухи о сомнительных результатах анализов допинг-проб Валиевой. По его словам, публикации отдельных СМИ на эту тему являются не более чем спекуляциями.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Ведущий «60 минут» Попов поддержал Валиеву в скандале с допинг-пробами на ОИ
мок евгений попов олимпиада Камила Валиева
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