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Происшествия
Пермского стрелка Бекмансурова доставили в суд на заседание по продлению ареста
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Пермского стрелка Бекмансурова доставили в суд на заседание по продлению ареста

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 08:50
Происшествия
Пермского стрелка Бекмансурова доставили в суд на заседание по продлению ареста
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Пермь, 10 февраля. Заседание по продлению ареста устроившему стрельбу в вузе Тимуру Бекмансурову началось в Перми. Трагедия с его участием произошла в сентябре прошлого года.

Бекмансуров обвиняется в убийстве нескольких человек во время стрельбы в ПГНИУ. За продление меры пресечения стрелку ранее выступило следствие.

Трагедия в пермском университете произошла 20 сентября 2021 года. Жертвами вооруженного нападения стали шесть человек, еще более 40 получили ранения. Если вина Бекмансурова будет доказана, то ему может грозить пожизненное заключение.

Сам стрелок уже сознался в содеянном. Результаты проведенной экспертизы показали, что Бекмансуров является полностью вменяемым.

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пермь стрелок Бекмансуров
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