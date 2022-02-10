Американский фигурист Натан Чен завоевал золото в одиночном катании на ОИ-2022

Пекин, 10 февраля. Американский спортсмен Натан Чен стал лучшим в одиночном фигурном катании на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Золотую медаль ему принесли 218,63 балла за произвольный прокат. В сумме он набрал 332,60 балла. Короткая программа также стала для Чена триумфальной — в ней он установил мировой рекорд.

Серебро за одиночное катание забрал японец Юма Кагияма с результатом в 201,93 балла в произвольной программе и 310,05 балла в сумме. Тройку замкнул его соотечественник Сема Уно, набравший 187,10 балла и 293,00 балла, соответственно.

Среди россиян лучшим стал Евгений Семененко. В сумме он набрал 274,13 балла, что обеспечило ему восьмое место.

Ранее за победу в первом матче группового этапа ОИ боролись российские керлингистки. Однако они уступили американкам со счетом 3:9.