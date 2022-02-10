Постпред России при ООН Гатилов: Украина может устроить провокации в Крыму

Москва, 10 февраля. России необходимо быть готовой к любому развитию событий в отношениях с Украиной. Так, Киев может устроить провокации на территории Крыма, заявил постоянный представитель России при ООН Геннадий Гатилов.

Дипломат указал на необходимость подготовиться к любым действиям, которые может предпринять Украина. Нельзя исключать, например, силовые провокации, передает РИА Новости. По его словам, призывы устроить некие акции в Крыму звучат со стороны разных чиновников и политиков соседнего государства.

«Конечно, не исключено, что горячие головы в Киеве могут ‎решиться на другие отчаянные силовые действия, например, против ‎российских граждан в Крыму или граничащих с Украиной российских ‎субъектов федерации», — сказал Гатилов.

Постпред напомнил и о плачевной ситуации на Донбассе из-за воинственной политики Украины. Так, в последнее время украинская армия сосредоточила половину своего личного состава вблизи Донбасса и производит регулярные обстрелы с применением запрещенной техники.



Ранее Киев официально отказался от выполнения Минских соглашений и ведения переговоров с Донбассом. Случилось это спустя 20 часов после встречи президентов Франции Эммануэля Макрона и лидера Украины Владимира Зеленского.