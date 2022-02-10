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Егор Крид стал резидентом ОАЭ и задумался о гареме

Шоу-бизнес
Егор Крид стал резидентом ОАЭ и задумался о гареме
vk.com  /  Егор Крид

Москва, 10 февраля. Российский певец Егор Крид сообщил, что стал резидентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Новый статус заставил рэпера задуматься о гареме.

Артист на своей странице в Instagram поделился радостной новостью. Он разместил фотографию с паспортом. При этом он облачился в традиционную белую кандуру. Вместе с получением нового статуса артист задумался о многоженстве.

«Теперь можно иметь много жен?» — написал Егор Крид.

Егор Крид стал резидентом ОАЭ и задумался о гареме
Pr Scr instagram.com / @egorkreed

Поклонники не упустили возможности пошутить над артистом. В комментариях под постом вместе с поздравительными сообщениями были язвительные шутки о его холостяцкой жизни.

«Ты себе одну сначала найди, шейх, блин», — написал юзер.

«Теперь можно идти снова на "Холостяка" и забирать всех сразу», — добавил комментатор.

«Урок первый: нужно для начала справиться хотя бы с одной», — посмеялся фанат.

«Зачем иметь много жен, если можно иметь одну верную жену?» — спросил поклонник.

На днях Егор Крид порадовал подписчиков маленьким фрагментом новой песни. Поклонники признались, что с нетерпением ждут выхода свежей композиции уже в полной версии.

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Егор Крид резидентство гарем
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