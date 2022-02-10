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Жители украинских приграничных сел не верят в истерику Запада о «грядущем вторжении»

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 08:24
Политика
Жители украинских приграничных сел не верят в истерику Запада о «грядущем вторжении»
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Среда

Благовещенка, 10 февраля. Американские журналисты побывали недалеко от российско-украинской границы и взяли интервью и местных сельчан. Как оказалось, информационным потокам Запада о якобы готовящемся «вторжении» РФ на Украину никто не верит.

Автор материала Breitbart пообщался с жителями села Благовещенка. По их словам, нет ни единого доказательства, что в ближайшем будущем начнется война.

«Война? Здесь в нее никто не верит», — сказал журналисту житель села Александр К.

В сообщении от 6 февраля говорится, что ближайший от Благовещенки плацдарм для «вторжения» находится где-то в четырех часах езды. При этом оттуда доносятся лишь редкие выстрелы. По этой причине ожидать военных действий не приходится.

Ранее постпред РФ при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что у Москвы никогда не было подобных планов. По его словам, намерение нападать на соседнюю страну противоречит здравому смыслу со всех точек зрения.

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