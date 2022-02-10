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Самолет ДРЛОиУ А-100 «Премьер» впервые поднялся в воздух с включенной РЛС

Армия
Самолет ДРЛОиУ А-100 «Премьер» впервые поднялся в воздух с включенной РЛС
pxhere.com

Москва, 10 февраля. Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» поднялся в свой первый полет с активированной радиолокационной станцией.

Местом взлета стал аэродром, расположенный в Таганроге. Полет осуществлялся в минувшую среду в рамках продолжающихся испытаний, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», — говорится в сообщении.

А-100 разработан группой предприятий, в числе которых «Вега» и ТАНТК им. Бериева (входят в «Росэлектронику» и ОАК корпорации «Ростех»), а также ряд других организаций оборонно-промышленного комплекса России. Самолет должен стать заменой ДРЛО А-50.

Экипажи истребителей МиГ-31 и Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) ранее выполнили перехват самолетов-разведчиков условного противника. Маневры проходили на учениях в Приморском крае.

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самолет рлс премьер дрлоиу а-100
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