Самолет ДРЛОиУ А-100 «Премьер» впервые поднялся в воздух с включенной РЛС

Москва, 10 февраля. Российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-100 «Премьер» поднялся в свой первый полет с активированной радиолокационной станцией.

Местом взлета стал аэродром, расположенный в Таганроге. Полет осуществлялся в минувшую среду в рамках продолжающихся испытаний, передает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Перспективный самолет радиолокационного дозора, наведения и управления А-100 "Премьер" 9 февраля выполнил первый полет в рамках продолжающихся испытаний с аэродрома в Таганроге с включенным радиолокационным оборудованием», — говорится в сообщении.

А-100 разработан группой предприятий, в числе которых «Вега» и ТАНТК им. Бериева (входят в «Росэлектронику» и ОАК корпорации «Ростех»), а также ряд других организаций оборонно-промышленного комплекса России. Самолет должен стать заменой ДРЛО А-50.

Экипажи истребителей МиГ-31 и Су-30СМ Восточного военного округа (ВВО) ранее выполнили перехват самолетов-разведчиков условного противника. Маневры проходили на учениях в Приморском крае.