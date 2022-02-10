Королева шансона Успенская объяснила свою «пропажу» из соцсетей детоксом от людей

Москва, 10 февраля. Знаменитая певица Любовь Успенская, пропавшая из социальных сетей, назвала причину своего ухода из Instagram. Артистка захотела устроить себе отпуск, отдохнув от людей и интернета.

Подписчики королевы шансона взволновались из-за сниженной активности любимой певицы в соцсети. Однако артистка поспешила успокоить публику, назвав истинную причину своей «пропажи». По ее словам, ей захотелось отдохнуть и насладиться отпуском в кругу родных и близких.

«Была в небольшом отпуске, устроив детокс от социальных сетей и людей в целом. Я была в потрясающем живописном месте на берегу Карибского моря, вдали от популярных курортов, с первозданными пляжами и нетронутой природой», — написала 67-летняя исполнительница.

Как отметила сама певица, отдых зарядил ее на год вперед. Артистка готова радовать фанатов новым материалом и с нетерпением ждет выхода клипа на песню «Фартовая».

Артистка прикрепила к посту короткое видео, на котором показала отдых на карибском побережье. Она была в компании маленькой девочки. В комментариях стали активно обсуждать, кем приходится ребенок именитой артистке. Более внимательные поклонники исполнительницы, следящие за ее жизнью, опознали в малышке ее крестницу Николь.

Любовь Успенская не раз говорила о желании вновь стать матерью. Знаменитость ради этого даже заморозила яйцеклетки. Певица с большим трепетом относится с детям, поэтому старается как можно больше времени проводить с крестницей.