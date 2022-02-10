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Королева шансона Успенская объяснила свою «пропажу» из соцсетей детоксом от людей

Шоу-бизнес
Королева шансона Успенская объяснила свою «пропажу» из соцсетей детоксом от людей
wikipedia.org  /  Alex0074 / CC BY-SA 4.0

Москва, 10 февраля. Знаменитая певица Любовь Успенская, пропавшая из социальных сетей, назвала причину своего ухода из Instagram. Артистка захотела устроить себе отпуск, отдохнув от людей и интернета.

Подписчики королевы шансона взволновались из-за сниженной активности любимой певицы в соцсети. Однако артистка поспешила успокоить публику, назвав истинную причину своей «пропажи». По ее словам, ей захотелось отдохнуть и насладиться отпуском в кругу родных и близких.

«Была в небольшом отпуске, устроив детокс от социальных сетей и людей в целом. Я была в потрясающем живописном месте на берегу Карибского моря, вдали от популярных курортов, с первозданными пляжами и нетронутой природой», — написала 67-летняя исполнительница.

Как отметила сама певица, отдых зарядил ее на год вперед. Артистка готова радовать фанатов новым материалом и с нетерпением ждет выхода клипа на песню «Фартовая».

Артистка прикрепила к посту короткое видео, на котором показала отдых на карибском побережье. Она была в компании маленькой девочки. В комментариях стали активно обсуждать, кем приходится ребенок именитой артистке. Более внимательные поклонники исполнительницы, следящие за ее жизнью, опознали в малышке ее крестницу Николь.

Любовь Успенская не раз говорила о желании вновь стать матерью. Знаменитость ради этого даже заморозила яйцеклетки. Певица с большим трепетом относится с детям, поэтому старается как можно больше времени проводить с крестницей.

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соцсети отпуск успенская
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