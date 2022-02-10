Юрист Соловьев предупредил о возможном увеличении штрафа для зацеперов до 40 тысяч рублей

Москва, 10 февраля. Нарушители правил поведения на железнодорожном и другом виде транспорта получают штраф в размере 100 рублей. Но эта сумма может быть увеличена в 40 раз, заявил юрист Иван Соловьев.

Проезд на крыше и подножках поезда становится травмоопасным экстремальным видом времяпрепровождения. Иногда такое развлечение заканчивается летальным исходом. В Москве за последние два года погибли 22 зацепера, пишет «Прайм».

«Нередко в зацепинг молодых людей вовлекают организаторы смертельно опасных игр — в этом случае организаторы могут быть лишены свободы на срок до трех лет», — пояснил юрист Соловьев.

Госдума должна рассмотреть предложение об увеличении штрафов для зацеперов. Сумму планируют поднять до 4000 рублей. По мнению юриста, такая мера станет сдерживающим фактором в таком экстремальном развлечении. Авторами поправок в КоАП РФ выступили представители фракции «Единая Россия».