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Юрист Соловьев предупредил о возможном увеличении штрафа для зацеперов до 40 тысяч рублей

Общество
Юрист Соловьев предупредил о возможном увеличении штрафа для зацеперов до 40 тысяч рублей
ФБА «Экономика сегодня»  /  Екатерина Чалова

Москва, 10 февраля. Нарушители правил поведения на железнодорожном и другом виде транспорта получают штраф в размере 100 рублей. Но эта сумма может быть увеличена в 40 раз, заявил юрист Иван Соловьев.

Проезд на крыше и подножках поезда становится травмоопасным экстремальным видом времяпрепровождения. Иногда такое развлечение заканчивается летальным исходом. В Москве за последние два года погибли 22 зацепера, пишет «Прайм».

«Нередко в зацепинг молодых людей вовлекают организаторы смертельно опасных игр — в этом случае организаторы могут быть лишены свободы на срок до трех лет», — пояснил юрист Соловьев.

Госдума должна рассмотреть предложение об увеличении штрафов для зацеперов. Сумму планируют поднять до 4000 рублей. По мнению юриста, такая мера станет сдерживающим фактором в таком экстремальном развлечении. Авторами поправок в КоАП РФ выступили представители фракции «Единая Россия».

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поезд штраф зацепер
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