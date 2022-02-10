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Пассажирка легкового автомобиля погибла при столкновении с автобусом в Иркутской области

Происшествия
Пассажирка легкового автомобиля погибла при столкновении с автобусом в Иркутской области
Агентство городских новостей Москва  /  Мобильный репортер

Братск, 10 февраля. Смертельная авария произошла 10 февраля в городе Братск Иркутской области. В результате столкновения рейсового автобуса с легковым автомобилем погиб один человек. Об этом сообщили в региональном отделении ГУ МВД.

Еще два человека пострадали. Им понадобилась госпитализация. Погибший и пострадавшие находились в салоне легкового автомобиля. В автобусе на момент аварии находился всего один пассажир. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.

«26-летняя пассажирка "Жигулей" от полученных травм скончалась на месте», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Серьезная авария ранее произошла на трассе Нижний Новгород — Саратов. В результате столкновения двух большегрузов погиб один человек, еще один получил открытые переломы.

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