Киев, 10 февраля. Киев испытывает некоторые проблемы с эксплуатацией турецких беспилотных летательных аппаратов Bayraktar. Такое мнение высказал военный аналитик, председатель правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.

Он подчеркнул, что проблема связана с отсутствием подходящих взлетно-посадочных полос в стране. По словам военного аналитика, украинская авиация в целом страдает в данном вопросе.

«Это проблема, с которой мы живем, и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного — если мы отказываемся от авиации», — заявил аналитик на YouTube-канале «Мілітарний».

Чмут сообщил, что проблема заключается в стойках для дронов Bayraktar. Он объяснил, что в текущих условиях Украине приходится менять их через каждые три вылета. По мнению аналитика, стране необходимо исправить ситуацию с имеющимися советскими взлетными полосами.

При этом Украина также испытывает серьезную нехватку бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов. Генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник выразил надежду, что Запад поможет стране решить данный вопрос.