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Побег из Припяти: какие послания оставляли жители мертвого города в момент эвакуации

Общество
Побег из Припяти: какие послания оставляли жители мертвого города в момент эвакуации
wikipedia.org  /  Jorge Franganillo / CC BY 2.0

Москва, 10 февраля. Трагедия на Чернобыльской АЭС навсегда перевернула мир и жизни людей, которые оказались в эпицентре событий 1986 года. По воспоминаниям очевидцев, в тот момент практически никто не осознавал, что происходит.

Эвакуация в Чернобыле началась 27 апреля — спустя чуть больше суток после разрушения реактора четвертого энергоблока атомной электростанции, который повысил уровень радиации в тысячу раз всех мыслимых норм. Из-за угрозы облучения людям разрешали взять с собой только самое необходимое. При этом было запрещено вывозить домашних животных, поскольку их шерсть могла пропитаться радиоактивной пылью.

«Внимание, внимание, внимание, уважаемые товарищи! Городской совет народных депутатов сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти складывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры», — такое обращение по радио услышали жители уже мертвого города.

Люди, не понимая масштабов опасности, в которой оказались, покидали родные места и думали, что в скором времени вернуться в Припять, домой. Поэтому некоторые оставляли записки в своих квартирах. Как правило, в этих посланиях были просьбы к ворам и мародерам не трогать или хотя бы не ломать имущество, которое осталось без присмотра. Авторы книги «Чернобыль. Реальный мир» Сергей Паскевич и Денис Вишневский также упоминали, что люди в записках разрешали непрошенным гостям временно пожить в их домах.

Сейчас, спустя десятилетия, в зоне отчуждения проживает несколько сотен человек. Один из них — 85-летний Евгений Маркевич — рассказал о жизни и быте в некогда процветающем, а теперь почти пустынном, городе.

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