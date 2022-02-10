Японец Ханю упал при попытке впервые в истории исполнить четверной аксель на ОИ

Пекин, 10 февраля. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю упал на лед во время исполнения произвольной программы на Олимпийских играх. Спортсмен попытался впервые в истории сделать четверной аксель.

Этот элемент был заявлен в качестве первого прыжка у японца. Всего в его программе было четыре четверных прыжка. Примечательно, что несколько дней назад Ханю не смог исполнить четверной сальхов. На данный момент по итогам короткой и произвольной программ в его активе 283,21 балла и промежуточное первое место. Но впереди еще выступления других участников, в частности главного фаворита, американца Нэтана Чена.

Юдзуру Ханю в декабре исполнилось 27 лет. На его счету два золота Игр в одиночном катании (2014, 2018). Кроме того, он дважды побеждал на чемпионатах мира.

Ранее произвольную программу завершил российский фигурист Андрей Мозалев. После выступления спортсмен почувствовал недомогание и отказался общаться с журналистами.