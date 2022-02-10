Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 09:08
09:07
Общество
Ведущий специалист центра «Фобос» Тишковец предупредил о магнитных бурях в Москве
09:06
Общество
Онлайн-кинотеатр Hulu покажет 20 новых серий мультсериала «Футурама»
09:05
Политика
Политолог Носович: январские события в Казахстане были выгодны западным игрокам
09:01
Общество
Принц Чарльз поделился с сыном Гарри радостью о возможном титуле его мачехи
09:00
Весь мир
Новые вспышки насилия: боевики возвращаются в пакистанский Белуджистан
08:59
Экономика
Политолог Михеев: США укрепляют позиции Китая своими нападками на «Северный поток — 2»
08:57
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Салибекова жестко высказалась о расставании с мужем
08:54
Олимпийские игры 2022
Ведущий «60 минут» Попов поддержал Валиеву в скандале с допинг-пробами на ОИ
08:53
Общество
Циклон «Сара» пригонит в Петербург облачную погоду с небольшим снегопадом
08:50
Происшествия
Пермского стрелка Бекмансурова доставили в суд на заседание по продлению ареста
Все новости

Японец Ханю упал при попытке впервые в истории исполнить четверной аксель на ОИ

Олимпийские игры 2022
Японец Ханю упал при попытке впервые в истории исполнить четверной аксель на ОИ
ТАСС  /  FAZRY ISMAIL

Пекин, 10 февраля. Двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю упал на лед во время исполнения произвольной программы на Олимпийских играх. Спортсмен попытался впервые в истории сделать четверной аксель.

Этот элемент был заявлен в качестве первого прыжка у японца. Всего в его программе было четыре четверных прыжка. Примечательно, что несколько дней назад Ханю не смог исполнить четверной сальхов. На данный момент по итогам короткой и произвольной программ в его активе 283,21 балла и промежуточное первое место. Но впереди еще выступления других участников, в частности главного фаворита, американца Нэтана Чена.

Юдзуру Ханю в декабре исполнилось 27 лет. На его счету два золота Игр в одиночном катании (2014, 2018). Кроме того, он дважды побеждал на чемпионатах мира.

Ранее произвольную программу завершил российский фигурист Андрей Мозалев. После выступления спортсмен почувствовал недомогание и отказался общаться с журналистами.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Японец Ханю упал при попытке впервые в истории исполнить четверной аксель на ОИ
олимпиада пекин падение фигурное катание юдзуру ханю
Комментировать