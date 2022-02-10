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Педиатр Токарев: омикрон-штамм может вызвать у детей развитие ларинготрахеита

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 07:52
Общество
Педиатр Токарев: омикрон-штамм может вызвать у детей развитие ларинготрахеита
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. «Омикрон» способен вызывать острые инфекционно-воспалительные процессы у детей. Чаще всего ларинготрахеит наблюдается у мальчиков в возрасте до пяти лет. Об этом предупредил врач-педиатр, доктор медицинских наук Сергей Токарев.

Острый ларинготрахеит является опасным состоянием, при котором может возникнуть отек гортани и трахеи. Это заболевание требует срочной госпитализации, в противном случае существует риск летального исхода, передает URA.RU.

«Острый ларинготрахеит развивается чаще всего у мальчиков до пяти лет и может привести к стенозу гортани или крупу. Ранее у детей раннего возраста он чаще развивался при парагриппе, но теперь растет число таких случаев и при "Омикроне"», — пояснил медик.

Тревожными симптомами являются изменение цвета носогубного треугольника, «лающий» кашель, учащенное и свистящее дыхание. При наличии этих признаков ребенка необходимо немедленно показать врачу.

Особенность омикрон-штамма заключается в его способности быстро распространяться среди несовершеннолетних пациентов. Однако, как показывают предварительные данные, дети часто переносят инфекцию без постковидного синдрома.

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дети здоровье омикрон
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