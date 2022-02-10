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Зенитные комплексы С-400 «Триумф» приняли участие в учениях «Союзная решимость»

Армия
Зенитные комплексы С-400 «Триумф» приняли участие в учениях «Союзная решимость»
Пресс-служба Балтийского флота

Москва, 10 февраля. Полки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» были развернуты на полигоне в Брестской области в рамках учений «Союзная решимость». Об этом рассказали представители Минобороны России.

Комплексы заступили на боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО России и Белоруссии. Военные приступили к обеспечению безопасности воздушного пространства в регионе.

«Боевые расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 Восточного военного округа (ВВО) заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в составе Единой региональной системы ПВО Республики Беларусь и Российской Федерации на полигоне в Брестской области в ходе проверки сил реагирования Союзного государства», — сообщили в Минобороны РФ.

Ранее в оборонном ведомстве России рассказали о начале совместных маневров РФ и Белоруссии. Сообщается, что учения пройдут на полигоне Домановский, Гожский, Обуз-Лесновский, Брестский и Осиповичском.

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белоруссия учения с-400
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