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Опрос: большинство россиян отложили на черный день до 100 тыс. рублей

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 07:39
Экономика
Опрос: большинство россиян отложили на черный день до 100 тыс. рублей
 /  Федеральное агентство новостей (ФАН)

Москва, 10 февраля. Накопление в размере до 100 тысяч рублей на черный день отложили 58,5 процента россиян. Опрос на эту тему провели компания «Росгосстрах Жизнь», банк «Открытие» и центр А2.

Отложить от 100 до 300 тысяч рублей удалось 38 процентам участников опроса. Похвастаться накоплениями в размере от 300 тысяч до 1 миллиона рублей могут лишь два процента россиян. И только полтора процента граждан признались, что отложили на черный день более 1 миллиона рублей, передает РБК.

Из общего числа респондентов 62 процента отметили, что их сбережений хватит на срок не более трех месяцев. Еще 19 процентов граждан смогут прожить на отложенные деньги до полугода, 15 процентов — до года, по два процента — от трех лет и больше трех лет соответственно. Вместе с этим 63 процента опрошенных признались, что иногда берут деньги из заначки для покрытия бытовых расходов.

Результаты еще одного опроса показали, что треть россиян лгали во время собеседования при трудоустройстве. Чаще всего обман касался их личной жизни.

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финансы опрос накопления
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