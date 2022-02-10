Рустам Солнцев спровоцировал скандал в Instagram из-за слов о Валиевой

Москва, 10 февраля. Блогер и бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Рустам Солнцев высказался о допинг-скандале с участием фигуристки Камилы Валиевой, который произошел на Олимпийских играх.

Перенос награждения российских спортсменов, завоевавших золото на командном турнире Олимпиады, спровоцировал массу слухов. Западная пресса сообщила, что причиной стал сомнительный допинг-тест Камилы Валиевой. Появились непроверенные сведения, что в пробах спортсменки якобы были следы запрещенных веществ.

«В крови пятнадцатилетней Камилы Валиевой якобы нашли следы покуренной ранее травки. И что теперь будет?» — написал Солнцев, спровоцировав скандал в комментариях.

Подписчики блогера, узнав о ситуации с 15-летней спортсменкой, встали на защиту. Они упрекнули прессу в раздувании скандала, который не подкреплен никакими фактами. По их мнению, юная россиянка сейчас столкнулась с напряженностью из-за сплетен.

«Больше похоже на то, что травку курят те, кто сделал такие выводы»; «Убрали наглым способом сильнейшего конкурента»; «Хотят гениальному ребенку нервы помотать»; «Вообще не смешно. Девочке 15 лет», — возмутились интернет-пользователи в комментариях под постом Солнцева в Instagram.

Западная пресса сообщила, что у одного из российских спортсменов был сомнительный допинг-тест. Позднее стало известно, что это Камила Валиева. В МОК отказались комментировать происходящее, назвав это спекуляциями.