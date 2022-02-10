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Политолог Рогов перечислил крупнейшие провалы Зеленского

Политика
Политолог Рогов перечислил крупнейшие провалы Зеленского
Федеральное агентство новостей

Москва, 10 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление своего российского коллеги Владимира Путина, озвученное по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Это стало ошеломительным провалом, сообщил политолог Владимир Рогов.

Так, российский президент напомнил Украине о необходимости соблюдения минских договоренностей, несмотря на несогласие руководства страны с данными требованиями. Как заявил тогда Путин, «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», передает «Царьград».

Однако ответ Зеленского на слова его российского коллеги оказался странным и сумбурным, считает Рогов. Так, президент заявил, что Украина действительно красавица. Однако то, что Путин сказал «моя», отметил Зеленский, это «перебор небольшой». По мнению Рогова, ответ политика показал его неуверенность и несамостоятельность.

Помимо этого, несколько дней назад Зеленский позволил себе хамство в отношении главы МИД Германии Анналены Бербок. Украинский президент отменил встречу с дипломатом, таким образом оскорбив ее за отказ поставлять Украине вооружение.

При этом Зеленский своим хамством также препятствует и проведению встречи с Путиным. По словам политолога Михаила Погребинского, украинский президент все время юлит и не выполняет Минские соглашения.

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