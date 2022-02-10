Москва, 10 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление своего российского коллеги Владимира Путина, озвученное по итогам встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном. Это стало ошеломительным провалом, сообщил политолог Владимир Рогов.

Так, российский президент напомнил Украине о необходимости соблюдения минских договоренностей, несмотря на несогласие руководства страны с данными требованиями. Как заявил тогда Путин, «нравится — не нравится, терпи, моя красавица», передает «Царьград».

Однако ответ Зеленского на слова его российского коллеги оказался странным и сумбурным, считает Рогов. Так, президент заявил, что Украина действительно красавица. Однако то, что Путин сказал «моя», отметил Зеленский, это «перебор небольшой». По мнению Рогова, ответ политика показал его неуверенность и несамостоятельность.

Помимо этого, несколько дней назад Зеленский позволил себе хамство в отношении главы МИД Германии Анналены Бербок. Украинский президент отменил встречу с дипломатом, таким образом оскорбив ее за отказ поставлять Украине вооружение.

При этом Зеленский своим хамством также препятствует и проведению встречи с Путиным. По словам политолога Михаила Погребинского, украинский президент все время юлит и не выполняет Минские соглашения.