Великобритания готова решать разногласия с Россией путем дипломатии

Лондон, 10 февраля. Власти Великобритании готовы уладить расхождения во взглядах при помощи дипломатии. Об этом сообщили в канцелярии британского премьер-министра Бориса Джонсона.

Представители Даунинг-стрит указали, что на данный момент Соединенное Королевство прикладывает существенные усилия по «сдерживанию агрессии» России. За последние несколько недель британский кабмин обсудил сложившуюся ситуацию с третью стран НАТО.

«Лондон готов работать над дипломатическим продвижением вперед. Мы считаем, что это может быть достигнуто. Но это может быть основано только на существующих международных соглашениях и основополагающих принципах единой и свободной Европы», — говорится в заявлении.

Ранее издание The Guardian сообщает, что депутаты от Консервативной партии Великобритании требуют отставки главы правительства страны Бориса Джонсона. Причиной этому может служить участие британского премьера в винных вечеринках во время карантина в 2020 году.