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Семьи с детьми могут получить разовую выплату в 35 тыс. рублей с 11 февраля

Экономика
Семьи с детьми могут получить разовую выплату в 35 тыс. рублей с 11 февраля
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 10 февраля. Материнский капитал можно разделить на ежемесячные выплаты. В ряде регионов России предусмотрен еще один маткапитал, средства на который берутся из областного бюджета.

Так, рассчитывать на единовременную выплату из средств маткапитала могут семьи с детьми из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО). Эти деньги можно потратить на любые цели.

«Россияне с детьми получают материнский капитал, из которого могут получать ежемесячные выплаты. В некоторых российских регионах семьи имеют право получить еще один материнский капитал», — передает PRIMEPRESS.

Выплата распространяется на семьи с правом на региональный маткапитал в размере 150 тысяч рублей. Он выплачивается супругам, которые родили или усыновили третьего и последующего детей.

Получить 35 тысяч рублей в феврале могут те, кто еще не воспользовался такой выплатой. Для этого достаточно подать соответствующее заявление. Однако важно, чтобы на балансе маткапитала оставались деньги.

Программа маткапитала направлена на поднятие уровня рождаемости на территории России, однако со временем она теряет свою актуальность. В связи с этим профессор Финансового университета при правительстве Александр Ткаченко предложил альтернативу этой выплате.

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финансы маткапитал выплата
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