Кардиолог Бокерия поделился переживаниями на фоне допинг-скандала с Валиевой

Москва, 10 февраля. Российскую фигуристку Камилу Валиеву заподозрили в нарушении антидопинговых правил на Играх в Пекине. Своими переживаниями поделился кардиохирург Лео Бокерия.

О ситуации с сомнительной допинг-пробой сообщило издание Inside The Games. По словам авторов, 15-летняя фигуристка сдала положительный тест еще в декабре прошлого года. Но пока эти данные не подтверждены, пишет «Политика сегодня».

«Девочку безумно жалко, потому что у нее полмира болельщиков. И надо же такую гадость ребенку привязать. Только что сейчас прочитал. Конечно, тоже очень переживаю, очень жалко. Такая талантливая, такая чистая девчонка. И на тебе. Будем надеяться, что обойдется», — заявил кардиохирург Бокерия.

Из-за сомнительной ситуации с допинг-пробой церемонию награждения фигуристов перенесли. Согласно Всемирному антидопинговому кодексу, Камила Валиева не может быть виновной в этом деле, так как не достигла 16-летнего возраста. Пресс-атташе Федерации фигурного катания Ольга Ермолина сообщила, что россиянку не отстранили от Игр в Пекине, и девушка продолжит тренировки.