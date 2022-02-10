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Серебряный призер Кубка России Губанова отреагировала на допинг-скандал с Валиевой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 07:18
Олимпийские игры 2022
Серебряный призер Кубка России Губанова отреагировала на допинг-скандал с Валиевой
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 10 февраля. Серебряный призер финала юниорского Гран-при и Кубка России Анастасия Губанова заявила, что была удивлена из-за допинг-скандала с участием Камилы Валиевой на Олимпиаде.

В среду издание Insider the Games сообщило, что церемония награждения российских фигуристов, победивших в командных соревнованиях на Играх, отложена из-за якобы положительного допинг теста Камилы Валиевой. Журналисты заявили о наличии запрещенной субстанции в микродозе. Анастасия Губанова призналась, что ее удивили эти слухи.

«Меня это не касается никак. Когда узнала, то, конечно, удивилась. Будет очень обидно, если и правда что-то плохое произойдет. Не хочу думать о том, что в фигурном катании такое возможно. С Камилой я на эту тему не общалась», — подчеркнула фигуристка в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Утром 10 января Камила Валиева вышла на тренировку перед турниром одиночниц, развеяв слухи о своем отстранении от участия в ОИ. Ее тренер Этери Тутберидзе впервые отреагировала на допинг-скандал, заявив, что «не занимается сплетнями».

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