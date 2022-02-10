Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сочла «мюнхенскую речь» Путина пророческой

Москва, 10 февраля. Президент России Владимир Путин был прав в своих словах и предупреждениях в «мюнхенской речи» 2007 года. Такое мнение озвучила бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Прошло ровно 15 лет с момента выступления российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности. Тогда он жестко раскритиковал внешнюю политику США и расширение НАТО на Восточные страны Европы, пишет РИА Новости.

«В то время говорили о новой холодной войне, которая скоро начнется, до начала войны в Грузии, так что речь прозвучала фактически в промежуточной фазе. О некоторых вещах, возможно, лучше судить 15 лет спустя, и я пришла к выводу, что президент Путин тогда был очень прав в своих словах и в своих предупреждениях», — призналась Кнайсль.

По ее словам, все современные дипломатические действия являются ничем иным, как результатом многолетней безучастности стран Запада. Кнайсель подчеркнула, что за эти 15 лет слова Путина не просто воплотились в жизнь — ситуация только усугубилась.

Ранее американский политолог Дмитрий Саймс подчеркнул важность и значение «мюнхенской речи» для всего мира. Эксперт отметил, что выступление Путина в 2007 году стало концом гегемонии США в мире.