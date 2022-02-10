Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 07:37
07:33
Спорт
Рустам Солнцев спровоцировал скандал в Instagram из-за слов о Валиевой
07:31
Политика
Политолог Рогов перечислил крупнейшие провалы Зеленского
07:30
Политика
Великобритания готова решать разногласия с Россией путем дипломатии
07:24
Экономика
Семьи с детьми могут получить разовую выплату в 35 тыс. рублей с 11 февраля
07:21
Спорт
Кардиолог Бокерия поделился переживаниями на фоне допинг-скандала с Валиевой
07:16
Олимпийские игры 2022
Серебряный призер Кубка России Губанова отреагировала на допинг-скандал с Валиевой
07:08
Политика
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сочла «мюнхенскую речь» Путина пророческой
07:02
Олимпийские игры 2022
Тутберидзе впервые отреагировала на допинг-скандал с участием Валиевой
06:53
Олимпийские игры 2022
Пресс-атташе Федерации фигурного катания: Валиева продолжит выступление на Олимпиаде
06:51
Политика
Погребинский назвал хамство и вертлявость Зеленского главными помехами к саммиту с Путиным
Все новости

Тутберидзе впервые отреагировала на допинг-скандал с участием Валиевой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 07:05
Олимпийские игры 2022
Тутберидзе впервые отреагировала на допинг-скандал с участием Валиевой
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Пекин, 10 февраля. Главный тренер фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с участием своей подопечной.

В среду издание Insider the Games «взорвало» медипространство информацией о допинг-пробе 15-летней фигуристки. По словам журналистов, в крови спортсменки якобы нашли следы препарата, который используется для лечения проблем с сердцем. Корреспонденту «Матч ТВ» удалось получить комментарий тренера Валиевой, но она ответила кратко.

«Сплетнями не занимаюсь», — сказала Тутберидзе.

Ранее Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку перед турниром одиночниц. Пресс-атташе Федерации фигурного катания Ольга Ермолина заверила, что юная спортсменка продолжит выступление на Играх.

Вернуться назад
Все новости / Олимпийские игры 2022 / Тутберидзе впервые отреагировала на допинг-скандал с участием Валиевой
олимпиада валиева допинг-скандал тутберидзе
Комментировать