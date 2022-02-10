Тутберидзе впервые отреагировала на допинг-скандал с участием Валиевой

Пекин, 10 февраля. Главный тренер фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе впервые прокомментировала допинг-скандал с участием своей подопечной.

В среду издание Insider the Games «взорвало» медипространство информацией о допинг-пробе 15-летней фигуристки. По словам журналистов, в крови спортсменки якобы нашли следы препарата, который используется для лечения проблем с сердцем. Корреспонденту «Матч ТВ» удалось получить комментарий тренера Валиевой, но она ответила кратко.

«Сплетнями не занимаюсь», — сказала Тутберидзе.

Ранее Камила Валиева вышла на утреннюю тренировку перед турниром одиночниц. Пресс-атташе Федерации фигурного катания Ольга Ермолина заверила, что юная спортсменка продолжит выступление на Играх.