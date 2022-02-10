Пресс-атташе Федерации фигурного катания: Валиева продолжит выступление на Олимпиаде

Пекин, 10 февраля. Камила Валиева остается в обойме сборной России на Олимпийских играх и продолжит выступление на соревнованиях. Об этом заявила пресс-атташе Федерации фигурного катания Ольга Ермолина.

Она призвала всех болельщиков и представителей СМИ не поддаваться панике и не верить слухам. По ее словам, в ближайшие часы Международный олимпийский комитет (МОК) должен дать официальный комментарий по поводу этой ситуации. Также представители в скором времени определятся с датой вручения медалей в командном турнире.

«Камила не отстранена от участия в Играх», — сказала Ермолина в беседе с РИА Новости.

Информация об отстранении Камилы Валиевой от участия в ОИ появилась в среду. Журналисты Insider the Games сообщили, что в крови спортсменки якобы нашли следы запрещенного препарата триметазидин. В то же время сама фигуристка уже успела выйти на тренировку.