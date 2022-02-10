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Пресс-атташе Федерации фигурного катания: Валиева продолжит выступление на Олимпиаде

Олимпийские игры 2022
Пресс-атташе Федерации фигурного катания: Валиева продолжит выступление на Олимпиаде
Global Look Press  /  Dmitry Golubovich

Пекин, 10 февраля. Камила Валиева остается в обойме сборной России на Олимпийских играх и продолжит выступление на соревнованиях. Об этом заявила пресс-атташе Федерации фигурного катания Ольга Ермолина.

Она призвала всех болельщиков и представителей СМИ не поддаваться панике и не верить слухам. По ее словам, в ближайшие часы Международный олимпийский комитет (МОК) должен дать официальный комментарий по поводу этой ситуации. Также представители в скором времени определятся с датой вручения медалей в командном турнире.

«Камила не отстранена от участия в Играх», — сказала Ермолина в беседе с РИА Новости.

Информация об отстранении Камилы Валиевой от участия в ОИ появилась в среду. Журналисты Insider the Games сообщили, что в крови спортсменки якобы нашли следы запрещенного препарата триметазидин. В то же время сама фигуристка уже успела выйти на тренировку.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Пресс-атташе Федерации фигурного катания: Валиева продолжит выступление на Олимпиаде
олимпиада валиева фигурное катание допинг-скандал
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