Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
10 февраля 07:37
07:33
Спорт
Рустам Солнцев спровоцировал скандал в Instagram из-за слов о Валиевой
07:31
Политика
Политолог Рогов перечислил крупнейшие провалы Зеленского
07:30
Политика
Великобритания готова решать разногласия с Россией путем дипломатии
07:24
Экономика
Семьи с детьми могут получить разовую выплату в 35 тыс. рублей с 11 февраля
07:21
Спорт
Кардиолог Бокерия поделился переживаниями на фоне допинг-скандала с Валиевой
07:16
Олимпийские игры 2022
Серебряный призер Кубка России Губанова отреагировала на допинг-скандал с Валиевой
07:08
Политика
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль сочла «мюнхенскую речь» Путина пророческой
07:02
Олимпийские игры 2022
Тутберидзе впервые отреагировала на допинг-скандал с участием Валиевой
06:53
Олимпийские игры 2022
Пресс-атташе Федерации фигурного катания: Валиева продолжит выступление на Олимпиаде
06:51
Политика
Погребинский назвал хамство и вертлявость Зеленского главными помехами к саммиту с Путиным
Все новости

Погребинский назвал хамство и вертлявость Зеленского главными помехами к саммиту с Путиным

Политика
Погребинский назвал хамство и вертлявость Зеленского главными помехами к саммиту с Путиным
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 10 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно создает преграды для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал политолог Михаил Погребинский.

Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии подчеркнул, что Зеленский никак не может найти общий язык с Путиным. По мнению Погребинского, украинский лидер постоянно юлит и не собирается выполнять Минские соглашения. При этом Зеленский «нагло лжет, хамит, оскорбляет Россию и российское руководство», сообщил политолог в эфире телеканала UkrLive.

«В этой встрече заинтересован исключительно Зеленский. Он же не собирается выполнять Минские соглашения, несмотря на все запудривания мозгов… То есть он регулярно запускает какую-то дурочку. Поэтому мне кажется, что шансы на эту встречу минимальные», — отметил Погребинский.

Схожее мнение ранее высказал политолог Сергей Простаков. По его словам, встреча между Путиным и Зеленским нужна только последнему, чтобы укрепить собственные рейтинги и перевести внимание на внешнюю политику.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Погребинский назвал хамство и вертлявость Зеленского главными помехами к саммиту с Путиным
путин зеленский переговоры встреча президент украины президент россии
Комментировать