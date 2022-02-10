Погребинский назвал хамство и вертлявость Зеленского главными помехами к саммиту с Путиным

Киев, 10 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский самостоятельно создает преграды для проведения встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Такое мнение высказал политолог Михаил Погребинский.

Основатель и директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии подчеркнул, что Зеленский никак не может найти общий язык с Путиным. По мнению Погребинского, украинский лидер постоянно юлит и не собирается выполнять Минские соглашения. При этом Зеленский «нагло лжет, хамит, оскорбляет Россию и российское руководство», сообщил политолог в эфире телеканала UkrLive.

«В этой встрече заинтересован исключительно Зеленский. Он же не собирается выполнять Минские соглашения, несмотря на все запудривания мозгов… То есть он регулярно запускает какую-то дурочку. Поэтому мне кажется, что шансы на эту встречу минимальные», — отметил Погребинский.

Схожее мнение ранее высказал политолог Сергей Простаков. По его словам, встреча между Путиным и Зеленским нужна только последнему, чтобы укрепить собственные рейтинги и перевести внимание на внешнюю политику.