Ефремов день: почему 10 февраля категорически запрещено убивать насекомых в доме

Москва, 10 февраля. Память преподобного Ефрема Сирина почитают православные верующие 10 февраля. В народе праздник также называют Днем домового.

Хранитель жилища был для предков крайне важным членом семьи. Славяне верили, что он прячется под печью или на чердаке, откуда помогает ухаживать за домашними животными, оберегая их от несчастий. Особенно любил домовой лошадей, которых не только защищал, но и кормил.

В Ефремов день генеральная уборка в доме была обязательным ритуалом. После нее семья собиралась на совместный ужин, который должен был пройти без ссор и споров. Перед приемом пищи все просили друг у друга прощения, а также делились радостями и переживаниями.

Существовали и запреты в этот праздник. Преподобный Ефрем считался сверчковым защитником, поэтому любая агрессия по отношению к насекомым в этот день сулила беды. На праздник оставляли в спокойствии клопов, тараканов и пауков в доме. В случае ослушания Ефрем мог обидеться и послать несчастья.

Традиционно предсказывали по 10 февраля и погоду на ближайшие дни. Ветер означал, что лето будет дождливым. То же сулил и туман над лесом, а вот мороз, напротив, предвещал засушливое и очень теплое лето.

Днем ранее отмечался праздник Иоанна Златоуста. Верующие просили святого помочь в постижении грамоты, а также в укреплении духа.