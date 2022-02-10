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МОК указал на спекуляционный характер публикаций в СМИ о допинг-тесте Валиевой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 06:40
Спорт
МОК указал на спекуляционный характер публикаций в СМИ о допинг-тесте Валиевой
Global Look Press  /  Lan Hongguang/Xinhua

Москва, 10 февраля. Публикации в СМИ о сомнительном результате допинг-теста российской фигуристки Камилы Валиевой являются не более чем спекуляциями. Об этом заявил официальный представитель МОК Марк Адамс.

Информация о якобы положительном допинг-тесте спортсменки поступила от портала Inside the Games. Издание также предположило, что причиной переноса награждения российских фигуристов являются именно подозрительные пробы Валиевой. Выяснилось, что микро-дозы препарата были обнаружены у россиянки еще в декабре, а улучшить результаты катания они не способны.

Позже появились слухи о возможном отстранении Камилы. Однако все они не подтвердились, поскольку спортсменка вышла на тренировку перед соревнованиями в одиночном катании.

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