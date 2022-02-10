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Российские керлингистки уступили сборной США в первом матче на ОИ-2022

Олимпийские игры 2022
Российские керлингистки уступили сборной США в первом матче на ОИ-2022
pixabay.com  /  Photo Mix

Пекин, 10 февраля. Первый матч женских сборных по керлингу России и США завершился со счетом 3:9. Соревнования проходят в рамках зимних Олимпийских игр (ОИ) в Пекине.

Российскую команду представляют Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Мария Комарова (запасная). Всего в рамках группового этапа выступают десять сборных. Четыре из них прорвутся в полуфинал турнира, а заключительный этап пройдет 20 февраля.

Уже 11 февраля сборная России встретится на льду с командой из Швейцарии. Американки 10 февраля сыграют против датчанок. Российские керлингистки выступают на ОИ шестой раз. Лучшего результата им удалось добиться в 2006 году, заняв пятое место.

Сейчас сборная Олимпийского комитета России (ОКР) занимает девятую строчку в общем медальном зачете. Одну из бронзовых медалей национальной команде принесла саночница Татьяна Иванова.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российские керлингистки уступили сборной США в первом матче на ОИ-2022
пекин керлинг ои-2022
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