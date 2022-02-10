Видеозапись тренировки Валиевой перед турниром одиночниц появилась в Сети

Пекин, 10 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировку перед стартом одиночных соревнований на Олимпийских играх. Ранее портал Insidethegames сообщил о якобы взятой положительной допинг-пробе спортсменки.

Таким образом 15-летняя Валиева развеяла слухи о своем отстранении от дальнейшего участия в ОИ. Она вышла на лед и исполнила несколько элементов, показав, что пребывает в хорошем расположении духа. Соответствующая видеозапись появилась в Сети.

Ранее журналист Василий Конов заявил, что вчерашняя информация об отстранении спортсменки не имела под собой никакого основания.