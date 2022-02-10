Фигуристка Валиева вышла на тренировку на фоне слухов об отстранении из-за допинга

Пекин, 10 февраля. Российская фигуристка Камила Валиева вышла на тренировочный каток, несмотря на слухи о ее возможном отстранении от участия в соревнованиях на Олимпийских играх.

Об этом сообщил журналист Василий Конов в своем Telegram-канале. Он отметил, что вчерашняя информация об отстранении спортсменки не имела под собой никакого основания.

Допинг-скандал с участием Камилы Валиевой стал главной темой мировых СМИ. Многие поклонники фигурного катания пришли в ярость после сообщений портала Inside the Games об обнаружении в крови юной фигуристки прапарата триметазидин.