«Ъ»: Росздравнадзор перешел на ежедневный контроль запасов лекарств от COVID-19

Москва, 10 февраля. Нехватка препаратов для лечения COVID-19 может спровоцировать новый всплеск заболеваемости, поэтому Росздравнадзор принял решение ежедневно проверять оставшиеся запасы лекарств. Об этом сообщила пресс-службы Минздрава РФ.

Отныне регулятор каждый день должен получать отчеты о количестве оставшихся вакцин и препаратов от коронавируса. Идея была одобрена Минздравом в рамках масштабного плана по противодействию распространения омикрон-штамма на территории России, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание объяснило, как проходит процесс контроля. Специалисты Росздравнадзора проводит маркировку препаратов, а центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) отслеживает наличие лекарств и на уровне субъектов, и в отельных медицинских организациях, включая динамку потребления.

В начале февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» прошла все возможные испытания. Теперь препарат получил постоянную регистрацию в России.