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«Ъ»: Росздравнадзор перешел на ежедневный контроль запасов лекарств от COVID-19

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 06:17
Общество
«Ъ»: Росздравнадзор перешел на ежедневный контроль запасов лекарств от COVID-19
permkrai.ru  /  Администрация губернатора Пермского края

Москва, 10 февраля. Нехватка препаратов для лечения COVID-19 может спровоцировать новый всплеск заболеваемости, поэтому Росздравнадзор принял решение ежедневно проверять оставшиеся запасы лекарств. Об этом сообщила пресс-службы Минздрава РФ.

Отныне регулятор каждый день должен получать отчеты о количестве оставшихся вакцин и препаратов от коронавируса. Идея была одобрена Минздравом в рамках масштабного плана по противодействию распространения омикрон-штамма на территории России, пишет газета «Коммерсантъ».

Издание объяснило, как проходит процесс контроля. Специалисты Росздравнадзора проводит маркировку препаратов, а центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) отслеживает наличие лекарств и на уровне субъектов, и в отельных медицинских организациях, включая динамку потребления.

В начале февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина «Спутник V» прошла все возможные испытания. Теперь препарат получил постоянную регистрацию в России.

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минздрав коронавирус росдравнадзор хранение вакцины
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