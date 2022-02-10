Глава Equinor Опедаль: Норвегия не в состоянии увеличить поставку газа в ЕС

Осло, 10 февраля. Компания Equinor достигла своего максимума по добыче газа, и поэтому Норвегия не способна разрешить экономический кризис в Европе. Об этом сообщил глава организации Андерс Опедаль агентству Bloomberg.

Сейчас компания ведет добычу газа в предельно возможных объемах. На ее долю приходится более 20% энергоресурса, который переходит к европейским потребителям. На данный момент Equinor увеличила добычу на своих крупных месторождениях в Северном море, в связи с рекордным подъемом цен из-за дефицита предложения в регионе.

«Мы больше ничего не можем сделать. Норвегия уже работает на пределе мощностей», — заявил Андерс Опедаль.

Газовый кризис в Европе может обернуться катастрофой для западных стран. Чтобы не обращаться к России, государства ЕС пытаются решить проблему своими силами и с помощью США. Так, Вашингтон недавно увеличил поставки СПГ, чтобы компенсировать нехватку топлива в регионе. Однако многие эксперты ставят под сомнение эффективность этих мер и уверены, что альтернативы российскому газу у Европы нет.