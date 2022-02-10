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Военные России и Белоруссии приступили к учениям «Союзная решимость»

Армия
Военные России и Белоруссии приступили к учениям «Союзная решимость»
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 10 февраля. Совместные военные маневры России и Белоруссии «Союзная решимость» стартовали на территории республики. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

Учения развернутся на белорусских Домановском, Гожском, Обуз-Лесновском, Брестском и Осиповичском полигонах. Вооруженные силы в ходе маневров отработают сценарии обороны территории, а также ликвидации террористических группировок.

«Десятого февраля на общевойсковых полигонах вооруженных сил Республики Беларусь в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства началось совместное учение "Союзная решимость-2022"», — сообщили в Минобороны.

Ранее руководство Минобороны РФ утвердило план завершения строительства российского многоцелевого фрегата «Адмирал Головко». Планируется, что боевое судно войдет в состав ВМФ до конца текущего года.

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белоруссия учения союзная решимость
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