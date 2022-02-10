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Власти Ямала хотят решить проблему бездомных собак введением их обязательного учета

Общество
Власти Ямала хотят решить проблему бездомных собак введением их обязательного учета
pixabay.com

Салехард, 10 февраля. Проблема бездомных собак остро строит в Ямало-Ненецком автономном округе. И пока волонтеры ищут животным передержку, депутаты выступают со своими предложениями.

Представители власти хотят установить правила идентификации и учета домашних животных на федеральном уровне. Такая мера должна повысить уровень ответственности хозяев. Дополнительно депутаты выступают за поголовный учет бездомных собак, пишет «Ямал-Медиа».

Безнадзорные псы представляют реальную угрозу для жителей. Случаи нападения на людей фиксируются во всех муниципалитетах. На Ямале идет строительство муниципальных приютов, но площадей мало. Волонтеры пытаются организовать временные передержки, но и здесь людей не хватает.

«Ну вот, у нас 40 собак — куда кого затолкали. И если мы еще кого-то приведем, они будут слишком тесно. Во-первых, это по ГОСТу не положено, по госстандартам. Там на каждую собаку — минимум три метра. Это только чтобы она вот тут жила», — отметила руководитель приюта «Теремок» Наталья Воронина.

По закону, бездомных животных должны отлавливать, стерилизовать, чипировать и отпускать на волю. Но нередко собаки на улице погибают от холода и голода. Неравнодушные граждане пытаются своими силами помочь хвостатым.

Проблему с безнадзорными животными увидел и губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он заявил о намерении добиться внесения изменений в федеральное законодательство об отлове бездомных собак.

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