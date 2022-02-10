Власти Ямала хотят решить проблему бездомных собак введением их обязательного учета

Салехард, 10 февраля. Проблема бездомных собак остро строит в Ямало-Ненецком автономном округе. И пока волонтеры ищут животным передержку, депутаты выступают со своими предложениями.

Представители власти хотят установить правила идентификации и учета домашних животных на федеральном уровне. Такая мера должна повысить уровень ответственности хозяев. Дополнительно депутаты выступают за поголовный учет бездомных собак, пишет «Ямал-Медиа».

Безнадзорные псы представляют реальную угрозу для жителей. Случаи нападения на людей фиксируются во всех муниципалитетах. На Ямале идет строительство муниципальных приютов, но площадей мало. Волонтеры пытаются организовать временные передержки, но и здесь людей не хватает.

«Ну вот, у нас 40 собак — куда кого затолкали. И если мы еще кого-то приведем, они будут слишком тесно. Во-первых, это по ГОСТу не положено, по госстандартам. Там на каждую собаку — минимум три метра. Это только чтобы она вот тут жила», — отметила руководитель приюта «Теремок» Наталья Воронина.

По закону, бездомных животных должны отлавливать, стерилизовать, чипировать и отпускать на волю. Но нередко собаки на улице погибают от холода и голода. Неравнодушные граждане пытаются своими силами помочь хвостатым.

Проблему с безнадзорными животными увидел и губернатор Забайкалья Александр Осипов. Он заявил о намерении добиться внесения изменений в федеральное законодательство об отлове бездомных собак.