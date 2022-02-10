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Директор РМГ Медников призвал регулировать работу иностранных онлайн-платформ в России

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 05:38
Общество
Директор РМГ Медников призвал регулировать работу иностранных онлайн-платформ в России
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 10 февраля. Взаимодействие с иностранными платформами в России должно регулироваться четкими правилами и строгими законами. Такое мнение высказал управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников.

Журналист принял участие в круглом столе, посвященном проблеме некорректного поведения зарубежных онлайн-платформ и социальных сетей на территории России. По мнению Медникова, в ограничении их работы заинтересованы все крупнейшие медиа-холдинги страны. Он подчеркнул, что все правила и критерии функционирования иностранных онлайн-платформ должны быть прозрачными.

«Любая непрозрачность вредит бизнес процессам. Мы, как субъекты бизнеса, очень рассчитываем, что все взаимодействие с платформами было в рамках национального законодательства и с чёткими правилами», — отметил директор «Русской Медиагруппы».

Ранее стало известно, что Роскомнадзор рассматривает возможность введения экономических санкционных ограничений против YouTube. Это связано с регулярной блокировкой российских СМИ американским видеохостингом.

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