Российский фигурист Мозалев после выступления в произвольной программе почувствовал себя плохо

Пекин, 10 февраля. Фигурист Андрей Мозалев завершил свое выступление в произвольной программе на Олимпийских играх. После ухода со льда спортсмен почувствовал недомогание.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР). После выступления спортсмен отказался от общения с представителями СМИ и ушел в подтрибунное помещение.

При этом во время соревнований Мозалев упал с четверного сальхова и четверного тулупа. Он получил от судей 156.28 балла. Победитель на данный момент не определен.

Сейчас самая обсуждаемая новость, связанная с Олимпийскими играми, — допинг-сканал с участием Камилы Валиевой. По последней информации, юная спортсменка значится в тренировочном списке перед соревнованием одиночниц.