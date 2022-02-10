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Российский фигурист Мозалев после выступления в произвольной программе почувствовал себя плохо

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 05:34
Олимпийские игры 2022
Российский фигурист Мозалев после выступления в произвольной программе почувствовал себя плохо
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov

Пекин, 10 февраля. Фигурист Андрей Мозалев завершил свое выступление в произвольной программе на Олимпийских играх. После ухода со льда спортсмен почувствовал недомогание.

Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Олимпийского комитета России (ОКР). После выступления спортсмен отказался от общения с представителями СМИ и ушел в подтрибунное помещение.

При этом во время соревнований Мозалев упал с четверного сальхова и четверного тулупа. Он получил от судей 156.28 балла. Победитель на данный момент не определен.

Сейчас самая обсуждаемая новость, связанная с Олимпийскими играми, — допинг-сканал с участием Камилы Валиевой. По последней информации, юная спортсменка значится в тренировочном списке перед соревнованием одиночниц.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российский фигурист Мозалев после выступления в произвольной программе почувствовал себя плохо
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