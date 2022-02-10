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СК Саратовской области начал проверку инцидента с пострадавшей в автобусе девочкой

  /   Обновлено: 10 февраля 2022 05:25
Происшествия
СК Саратовской области начал проверку инцидента с пострадавшей в автобусе девочкой
sledcom.ru  /  Пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации

Балаково, 10 февраля. Компетентные органы проверят инцидент в автобусе с участием девочки-безбилетницы. Об этом сообщило СК РФ по Саратовской области.

Следственный комитет в Балаково начал проверку инцидента после травмирования в автобусе несовершеннолетней девочки по вине водителя общественного транспорта. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«Согласно данным, размещенным в СМИ, в городе Балаково, Саратовской области водитель общественного транспорта зажал дверями автобуса и провез лишнюю остановку несовершеннолетнего ребенка по причине отсутствия у последней возможности заплатить за проезд... По данному факту организована доследственная проверка», — сообщает СУСК.

Правовую оценку дадут и представители региональной прокуратуры. Специалисты вынесут решение о принятии мер прокурорского реагирования в отношении водителя.

Недавно информацию о происшествии подтвердил глава Саратовской области Сергей Грачев. По его словам, водитель автобуса намеренно совершил проступок, за что его уже отстранили от работы.

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