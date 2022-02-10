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Политика
Политолог Мартынов: речь Путина в Мюнхене ознаменовала возврат России статуса сверхдержавы
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Политолог Мартынов: речь Путина в Мюнхене ознаменовала возврат России статуса сверхдержавы

Политика
Политолог Мартынов: речь Путина в Мюнхене ознаменовала возврат России статуса сверхдержавы
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 10 февраля. Выступление президента России Владимира Путина на конференции по безопасности в Мюнхене стало шагом к возвращению России статуса сверхдержавы. Такое мнение выразил политолог, глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Спикер уточнил, что имеет в виду речь российского лидера 15-летней давности. Тогда в ходе своего выступления Путин озвучил тезисы, после которых страны Запада стали уважительнее относиться к РФ, заявил Мартынов в интервью «Ленте.ру»

«В Мюнхене 15 лет назад был сделан первый шаг на пути возвращения России статуса сверхдержавы. Этот путь мы прошли достойно. Нам есть что вспомнить: и эпохального, и важного. Это и победы, и сложности, которые мы преодолели. Сегодня Россия — одна из ведущих стран в мире, как бы ни пытались нас обкладывать санкциями или пытались представить ситуацию иначе разнообразные западные медиа», — рассказал Мартынов.

Ранее в Кремле прошла встреча президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Глава Пятой республики считает, что двусторонний саммит с российским коллегой был плодотворным и насыщенным.

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